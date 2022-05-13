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80 gün süren dev operasyona dair yeni detaylar! PKK'nın sözde Ağrı grubunun üstü çizildi

80 gün süren dev operasyona dair yeni detaylar! PKK'nın sözde Ağrı grubunun üstü çizildi

Güvenlik güçleri Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyonu tamamladı. Mağarada saklanan 11 terörist etkisiz hale getirildi ve PKK'nın sözde Ağrı grubunun üstü çizildi. Operasyona dair detaylara TRT Haber ulaştı.

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TRT Haber ekibi PKK'nın sözde Ağrı grubunun etkisiz hale getirildiği Eren Kış-9 Şehit Emre Dokumacı operasyonundan yeni detaylara ulaştı.

19 Şubat'ta insansız hava araçları (İHA) tarafından mağaradan çıkan bir kadın teröristin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Mağara ablukaya alınırken 82 timden oluşan 1592 personel harekete geçti. Teknik cihazlarla yapılan dinleme sonucu mağarada terörist bir grubun olduğu kesinleştirildi. Teslim olmayan teröristler mağaranın derinliklerine saklandı. Ulaşılan görüntülerde de teröristlerin aylarca kalabilecekleri yaşam alanı oluşturduğu gözlendi.

Teröristlere ulaşabilmek için güvenlik güçleri operasyonun seyrini değiştirdi. Öncelikle mağaranın fiziki yapısı belirlendi. 100 metre uzunluğunda ve 28 metre derinliğinde olan Y şeklindeki mağara 3 bölümden oluşuyordu. Diğer operasyonlardan farklı adımlar atıldı. Bölge şantiye alanına çevrildi. İş makinelerinin çalışabilmesi için bir buçuk kilometre yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi getirildi. Terör inine ulaşabilmek için tüm çalışmalar tamamlandı.

Güvenlik güçleri teröristlere defalarca 'teslim olun' çağrısında bulundu. Çağrı karşılık bulmayınca operasyon emri verildi. Aralarında örgütün sözde Ağrı sorumlusunun da bulunduğu 11 terörist mağarada etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. Böylelikle 9 Mayıs'ta PKK'nın sözde Ağrı grubu da çökertilmiş oldu.

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