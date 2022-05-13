Matematik seferberliği resmen başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, matematik dersini öğrencilere sevdirmek için başlattıkları 'matematik seferberliği' kapsamında dersin yeni eğitim materyallerine yönelik çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, gelecek hafta eylem planını açıklayarak projeyi resmi olarak başlatacaklarını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada fen, matematik ve dil okuryazarlığı alanlarına öncelik verdiklerini ifade etti.

Matematik seferberliği kapsamında Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin detayları paylaşan Özer, bu konuda yıllardan beri iyileştirme çalışmaları yürütülmesine rağmen sonuçların istenilen seviyede olmadığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmalarına baktığınız zaman fen okuryazarlığının da çok ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz ama matematikteki iyileşmenin istediğimiz seviyede olmadığını gördük. Sayısal eğilimi güçlü olan veya sözel yetenekleri güçlü olan öğrenci olarak ayırarak değil tüm öğrencilerimizin matematik okuryazarlığını güçlendirmek için bir seferberlik başlattık. Bunun için bakanlığımız, tüm yükseköğretim kurumları, üniversiteler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), akademisyenler, bilim insanlarıyla birlikte çocuklarımızın daha kolay öğrenebilmesi ve matematiğin günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesi yönünde yaklaşık 3 aydan beri yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. İllerimizde farklı uygulamalar ve matematik atölyeleri kurulmaya başlandı. Matematik eğitiminde de ciddi iyileşmeler var."

"Çalışmalar son aşamaya geldi"

Bakan Özer, şimdiki hedeflerin çocuklar ve gençlere matematiği sevdirerek bunu günlük hayatlarında onlara yardımcı olacak, analitik düşünmeye sevk edebilecek, verileri okumada, projeksiyon yapabilmede ellerindeki en önemli enstrüman haline getirmek olduğunu söyledi.

Matematik seferberliğinin içeriğinin ne olacağının sorulması üzerine Özer, "Matematik seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda hem materyal hem doküman üretimi hem de matematik öğretme yaklaşımını değiştirecek ve yeni eğilimleri de içerecek şekilde yürüttüğümüz çalışmalar olgunlaştırıldı. Matematik seferberliğinde çalışmalar son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta salı günü tüm Türkiye'ye tüm illerimizde başlatmış olduğumuz bu süreci bir şekilde tüm eylem planı ile birlikte açıklayacağız ve fiili olarak başlatmış olduğumuz projeyi resmi olarak da başlamış olacağız" bilgisini verdi.

Matematik seferberliğine ilişkin eylem planındaki temel yaklaşımın dersin öğretme pratiğinin, yaklaşımının, yönteminin iyileştirilmesi yönünde olduğuna dikkati çeken Özer, "Amacımız soyuttan ziyade özellikle okul öncesinden itibaren eğitimin ilk kademelerinde öğrencilere çok daha somut günlük yaşamlarında karşılaştıkları, aslında matematikle ilişkili olmadığını gördükleri şeyin ne kadar ilişkili olduğunu gösterebilmek ve yaşamla bu bilginin bağını güçlendirmek" dedi.

Eğitimin tüm kademelerinde matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını, aslında yaşamın kodlarının matematik okuryazarlığı artırıldığı zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini öğrencilere göstermek istediklerinin altını çizen Özer, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Tüm arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. 81 ilde matematik atölyeleri, oyunla ilişkilendirme, farklı yaklaşımlar bizim belki başlangıçta öngöremediğiniz çok farklı yaklaşımların farklı illerde, ilçelerde uygulamalarını da görüyoruz. Bunların hepsini toparlayıp bu hafta içerisinde inşallah nihayetlendireceğiz" diye konuştu.

Matematikte ders saatlerine ilişkin bir düzenlemenin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Özer, "Ders saatleri aynı ama içeriklerde farklılıklar olacak" derken matematik seferberliği kapsamında TÜBİTAK, üniversiteler ve UNICEF ile iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.