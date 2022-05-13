Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç sözleri dünyada yankılandı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , "Şu anda Finlandiya ve İsveç ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz" sözleri uluslararası medya kuruluşları ve temsilcileri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

ABD merkezli Associated Press (AP), "Erdoğan, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını 'olumsuz' değerlendirdiğini söyledi" son dakikasıyla haberi paylaştı.

İngiliz Reuters haber ajansı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine son dakikayla sitelerinde yer verdi.

Bloomberg de "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine sıcak bakmadığını söyledi" başlığıyla haberini yayımladı.

İskandinav basınında geniş yankı uyandırdı

İsveç basınından Expressen, Erdoğan'ın açıklamalarını son dakikayla duyurdu. Gazetedeki haberde Erdoğan’ın sözlerine yer verilirken İsveç'in NATO'ya girebilmesi için 30 ülke hükümetinin onayının gerektiği kaydedildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hızlı bir başvuru süreci sözü verdiği ve her iki ülkeye de kapıların açık olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Dagens Nyheter de gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Haberde Erdoğan'ın, "İsveç, PKK ve diğer terör örgütlerinin yuvası oldu" sözlerine vurgu yapılırken Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı da belirtildi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftonbladet de açıklamalara geniş yer ayırdı. Haberde, "Türkiye, diğer NATO ülkelerine göre Rusya'ya daha yakın ve Ukrayna'nın işgalinden beri Batı ile Vladimir Putin arasında denge politikası izlemeye zorlandı. Öte yandan uzmanlara göre Erdoğan, net bir taraf tutmamak için arabuluculuk önerdi" yorumu yapıldı. Ayrıca Hırvatistan'ın da iki ülkenin NATO'ya katılmasına sıcak bakmadığı belirtilirken gazeteye konuşan kaynaklar ise Hırvatistan yönetiminin fikir değiştirmeye başladığını aktardı.