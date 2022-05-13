BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,13
ALTIN 901,46
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç sözleri dünyada yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç sözleri dünyada yankılandı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Abone ol

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , "Şu anda Finlandiya ve İsveç ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz" sözleri uluslararası medya kuruluşları ve temsilcileri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

ABD merkezli Associated Press (AP), "Erdoğan, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını 'olumsuz' değerlendirdiğini söyledi" son dakikasıyla haberi paylaştı.

İngiliz Reuters haber ajansı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine son dakikayla sitelerinde yer verdi.

Bloomberg de "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine sıcak bakmadığını söyledi" başlığıyla haberini yayımladı.

İskandinav basınında geniş yankı uyandırdı
İsveç basınından Expressen, Erdoğan'ın açıklamalarını son dakikayla duyurdu. Gazetedeki haberde Erdoğan’ın sözlerine yer verilirken İsveç'in NATO'ya girebilmesi için 30 ülke hükümetinin onayının gerektiği kaydedildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hızlı bir başvuru süreci sözü verdiği ve her iki ülkeye de kapıların açık olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Dagens Nyheter de gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Haberde Erdoğan'ın, "İsveç, PKK ve diğer terör örgütlerinin yuvası oldu" sözlerine vurgu yapılırken Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı da belirtildi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftonbladet de açıklamalara geniş yer ayırdı. Haberde, "Türkiye, diğer NATO ülkelerine göre Rusya'ya daha yakın ve Ukrayna'nın işgalinden beri Batı ile Vladimir Putin arasında denge politikası izlemeye zorlandı. Öte yandan uzmanlara göre Erdoğan, net bir taraf tutmamak için arabuluculuk önerdi" yorumu yapıldı. Ayrıca Hırvatistan'ın da iki ülkenin NATO'ya katılmasına sıcak bakmadığı belirtilirken gazeteye konuşan kaynaklar ise Hırvatistan yönetiminin fikir değiştirmeye başladığını aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
Matematik seferberliği resmen başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
Matematik seferberliği resmen başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
80 gün süren dev operasyona dair yeni detaylar! PKK'nın sözde Ağrı grubunun üstü çizildi
80 gün süren dev operasyona dair yeni detaylar! PKK'nın sözde Ağrı grubunun üstü çizildi
Onur Buldu kiminle evli eşi Duygu Koz kimdir kaç yaşında? Duygu Koz ne iş yapıyor?
Onur Buldu kiminle evli eşi Duygu Koz kimdir kaç yaşında? Duygu Koz ne iş yapıyor?
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çağrı var teklif yok! Beş yılda hiçbir şey sunulmamış
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çağrı var teklif yok! Beş yılda hiçbir şey sunulmamış
Erken emeklilikte Nisan 1981 detayı! Milyonları ilgilendiriyor
Erken emeklilikte Nisan 1981 detayı! Milyonları ilgilendiriyor
Antalya'da anne vahşeti anneanne ihbar etti! 2 yaşındaki bebeğini öldürdü
Antalya'da anne vahşeti anneanne ihbar etti! 2 yaşındaki bebeğini öldürdü
Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu kararı için bomba sözler 'Beka' söylemiyle vurdu
Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu kararı için bomba sözler 'Beka' söylemiyle vurdu
Kendi işini kurmak isteyene İŞKUR'dan destek! 65 bin TL verecek
Kendi işini kurmak isteyene İŞKUR'dan destek! 65 bin TL verecek