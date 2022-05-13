Acı haber! Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSP) Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını açıkladı.

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Pençe Kilit operasyonunda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğu ve 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."