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Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 134 bin 27 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 620 bin 847 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 13 Mayıs 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 27 test yapıldı, 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1673 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.17 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 620 bin 847 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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