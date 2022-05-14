Halkbank, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Halkbank, ABD'de devam eden davada, federal ve bir üst mahkemenin "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) başvuruda bulundu.

Abone ol

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkbank avukatları, Yüksek Mahkemenin başvuru için tanıdığı sürenin son günü olan 13 Mayıs'ta temyiz başvurusunu yaptı.

Halkbank Yüksek Mahkemeye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmiş, Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halk Bankasının talebini kabul ederek, son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Halkbank avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra ise bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.