BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da alacak-verecek kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da alacak-verecek kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı

Konya’da alacak verecek meselesinden husumetli kişiler arasındaki silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet G. aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Kemal Y. (37), Hasan E. (42), Taha B. ve Abdullah Y’nin olduğu iş yerine gitti. Ahmet G. ile iş üzerindekiler arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma sonrası Ahmet G. yanında bulunan tabanca ile Kemal Y, Hasan E., Taha B. ve Abdullah Y’ye ateş ederken, iş yerinde bulunanlar da Ahmet G’ye tabanca ile ateş ederek karşılık verdi. Olayda iş yerindeki 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden, Ahmet G. de başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan Abdullah G’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!
Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!
İsveç'ten küstah hamle: Ambargo için bastıracağız
İsveç'ten küstah hamle: Ambargo için bastıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Ukrayna'dan çarpıcı iddia! Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı
Ukrayna'dan çarpıcı iddia! Rusya Genelkurmay Başkanı görevden alındı
Acı haber! Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Acı haber! Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalnız da kalsak mücadeleyi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalnız da kalsak mücadeleyi vereceğiz
DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı
DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem