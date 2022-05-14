Muharrem İnce: Bahçeli aradı 'en kısa sürede görüşelim' dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi. İnce, "Kim randevu verirse kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

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İnce, beraberindeki parti yöneticileri ile DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Önder Aksakal ile bir süre basına kapalı görüşen İnce, daha sonra yaptığı açıklamada, gıda, tarım ve hayvansal üretimle ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Hangi siyasi parti randevu verirse bundan sonra da hiç siyaset yapmadan tarımı milli bir mesele olarak görerek ziyaretlerini sürdüreceklerini aktaran Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Bu görüşlerimizin içinde eksik olanlar, yanlış olanlar vardır. Hiçbir itirazımız yok. Başkalarının görüşleriyle birleştiğinde milletimiz için güzel sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyoruz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüp, tarıma, tarıma dayalı sanayiye ve tarım turizmine destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devlet Planlama Teşkilatının yeniden aktif hale getirilmesini düşünüyoruz. Tarımsal planlamanın 5 yıllık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tarım envanteri olmayan bir Türkiye, suyu, bitkisi, hayvansal üretimi envanteri olmayan bir Türkiye'nin geleceği kucaklayamayacağına inanıyoruz. Buzağı ve civciv ölümlerinin mutlaka konuşulması gerektiğini düşünüyoruz ve ithalatın bir çözüm olmadığını, ithalatın çiftçiye karşı bir sopa olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi kendine yeten bir Türkiye'yi kurmak mümkündür, biz bereketli toprakların fakir çocukları olmak istemiyoruz."