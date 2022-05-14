Antalya'daki vahşet! 2 yaşındaki bebeğini öldürdü cani anne ifadesinde bakın ne dedi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri de olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.