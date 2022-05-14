BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana’da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana’da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Güneydoğuda petrol arayanların başlarına neler geldi? Kimler nasıl öldürüldü Aziz Üstel yazdı
Güneydoğuda petrol arayanların başlarına neler geldi? Kimler nasıl öldürüldü Aziz Üstel yazdı
Süper Lig hakemi Arda Kardeşler PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig hakemi Arda Kardeşler PFDK'ye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu
Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı merak uyandırdı
Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı merak uyandırdı
Google Çeviri'ye 24 yeni dil eklendi
Google Çeviri'ye 24 yeni dil eklendi
Halkbank, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu
Halkbank, ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu
Konya'da alacak-verecek kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı
Konya'da alacak-verecek kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 13 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ı neden bastı? Sadat kurucusu Ersan Ergür anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ı neden bastı? Sadat kurucusu Ersan Ergür anlattı