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Beklemeden fiyatı artırdılar! Ekmeğe zam geldi İstanbul'da zamlı ekmek 4.5 TL oldu

Beklemeden fiyatı artırdılar! Ekmeğe zam geldi İstanbul'da zamlı ekmek 4.5 TL oldu

İTO'ya ekmeğe zam talebinde bulunan fırıncılar, onay beklemeden fiyat artışlarına başladı. Bazı ilçelerde ekmek 4,5 liraya kadar çıktı. Fırıncılar aralık ayında da resmi zammı beklemeden ekmeği 3,5 liradan satmaya başlamışlardı.

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İstanbul’da son 6 ayda üç kez zamlanan ekmek fiyatlarına yine zam geldi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) nisan ayı meclisinde ekmek fiyatlarına yüzde 16,6 oranında zam isteyen fırıncıların bu talebi, bu hafta yapılan mayıs meclisinde gündeme alınmadı. Ancak maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren bazı ilçelerdeki fırıncı esnafı, ekmeği 4-4,5 liradan satmaya başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Aralık ayında resmi zammı beklemeden ekmeği 3,5 liradan satmaya başlayan İstanbul’daki fırıncı esnafı, yine maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek zam yaptı.

Esnaf odasına bağlı fırıncılardan da 4 TL talebi
İstanbul’da toplamda 3 bini aşkın fırıncıdan İTO’ya bağlı olanlarda durum böyleyken, esnaf odasına bağlı olan fırıncıların da zam talebi farklı değil.

 İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 240 gram ekmeğin 4 TL olması talebinde bulunduklarını ancak henüz bu taleplerine dönüş alamadıklarını anlattı.

Çetin, “Sene başında TMO’nun verdiği unun fiyatı 185 lira iken bugün 280 lira. Piyasadaki diğer unların fiyatları ise 400 liraya kadar çıktı. Ciddi un zamlarından sonra şimdi de maya fiyatları aylık olarak zamlanmaya başladı. 120-130 TL olan maya haziran itibarıyla da 350 TL’ye çıkacak, tarafımıza tebliğ edildi” dedi.

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