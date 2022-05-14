Yatak odasında ölü bulundu! Kızının ölümünden TikTok’u sorumlu tutuyor

Pensilvanyalı bir anne, kızına boğulma meydan okuması önerdiği iddiasıyla TikTok ve ana şirketi ByteDance'e dava açıyor. 10 yaşındaki kız, sosyal medyada gördüğü meydan okumaya katıldıktan sonra hayatını kaybetti.

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Tawainna Anderson, kızı Nylah Anderson’ın geçen aralık ayında “Sizin için” sekmesinde gördüğü bir akıma katıldığını ve bu akım yüzünden de hayatını kaybettiğini söylüyor. Önerilen akımda, kullanıcılara bayılana kadar kendilerini boğmaya çalışıp bunu yayınlamaları isteniyor. Şikayete göre; Blackout Challenge isimli akıma katılan Nylah 7 Aralık’ta yatak odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, beş gün sonra öldü. Davaya göre, meydan okuma en az dört ölümle sonuçlandı, ancak TikTok, kullanıcıların buna maruz kalmasını önlemek için algoritmasını hâlâ düzeltmedi.



Anderson, kızının ölümüyle ilgili ilk kez medyaya konuştu. Başka bir sosyal medya uygulamasında da meydan okuma akımının var olduğunu belirten TikTok sözcüsüne karşılık, Anderson’ın avukatı Bloomberg’e verdiği demeçte, Nylah’ın cep telefonunun adli analizinde, meydan okuma için TikTok’u kullandığını gösterdiğini söyledi. Sosyal medya platformlarının başı, bir süredir tehlikeli meydan okuma akımları yüzünden dertte.







İz bırakan akımlardan biriydi

Geçen yıl, TikTok kullanıcıları, insanların süt kasalarına tırmandığı ve bunu yaparken de kendilerinin videosunu aldıkları akıma şahit olmuştu. Ve 2019’da YouTuber’lar, araba kullanmak da dahil olmak üzere gözleri bağlı olarak görevler tamamladıkları videolar paylaştılar. Ayrıca, gençlerin çamaşır deterjanı kapsülleri yemeleri için birbirlerine meydan okudukları ve tepkilerini sosyal medyada paylaştığı meşhur 2017 “Tide Pod” yarışması da iz bırakan akımlardan biriydi.