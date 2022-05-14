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Bakan Yanık'tan ödeme müjdesi! Yarın başlıyor hesaplarınızı kontrol edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Yanık'tan ödeme müjdesi! Yarın başlıyor hesaplarınızı kontrol edin

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira evde bakım yardımının yarından itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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