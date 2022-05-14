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Efsane oyuncu Fred Ward hayatını kaybetti! Acı haber hayranlarını şok etti

Efsane oyuncu Fred Ward hayatını kaybetti! Acı haber hayranlarını şok etti

Efsaneleşmiş film ve dizileriyle hatırlanan ünlü oyuncu Fred Ward, 79 yaşında hayatını kaybetti.

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True Detective ve Grey's Anatomy dizilerinin yanı sıra Tremors ve Alcatraz'dan Kaçış filmleriyle de hatırlanan Amerikalı ünlü oyuncu Fred Ward 79 yaşında öldü. Acı haberi oyuncunun menajeri duyurdu. Ölüm nedenini ise açıklamadı. Ward'ın menajeri oyuncunun 8 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini belirtti. Golden Globe ödüllü The Right Stuff'ta da yer alan oyuncunun ölüm haberi şok etkisi yarattı.

San Diego doğumlu olan Fred Ward, oyunculuğundan önce Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış. Sonrasında aşçılık, boksörlük gibi değişik mesleklerde şansını denemişti. Ward'un oynadığı dikkat çeken yapımlar arasında bir NASA astronotunu canlandırdığı The Right Stuf ve Altın Küre ödülü kazandığı Short Cuts sayılabilir. vefat

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