BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı

SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına cevap vererek, "Eğer SADAT merkezinde Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi terörist yetiştirmiş olsaydı sayın Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı. Aramızda 7 metrelik bir sokak var." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun millevetilleri ve partililerle birlikte Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (SADAT) Beylikdüzü'ndeki merkezini basmaya gitmesinin yankıları sürüyor. 

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi de var.  Aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Ergür, SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına cevap verdi.

"Ekrem Bey SADAT'ın bitişiğinde oturuyor"
"Bu provokatif ziyaretin tamamı manidar. Terörist görmek istiyorlarsa yürümeleri gereken yer Kandil'dir Sincar'dır. Kesinlikle kendi partilerinin belediye başkanlarının olduğu Beylikdüzü değildir. Eğer SADAT merkezinde Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi terörist yetiştirmiş olsaydı sayın Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı. Ekrem Bey hemen SADAT'ın olduğu bölgenin bitişiğinde oturuyor. Aramızda 7 metrelik bir sokak var. SADAT'ın bütün faaliyetleri ticari olarak tüzüğünde belirtmiş olduğu faaliyetler ile ilgili olan kurumlar ve birimlerdir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kilosu 10 bin liradan satılıyor! Hasat başladı hücre yeniliyor, çok sayıda faydası var
Foto Galeri Kilosu 10 bin liradan satılıyor! Hasat başladı hücre yeniliyor, çok sayıda faydası var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? 'Kanka'sını önerdi...
CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? 'Kanka'sını önerdi...
NBA Batı Konferansı'nda ilk finalist Warriors
NBA Batı Konferansı'nda ilk finalist Warriors
Trafik cezasının olup olmadığını öğrenmek için e-devlete girdi hayatını şokunu yaşadı
Trafik cezasının olup olmadığını öğrenmek için e-devlete girdi hayatını şokunu yaşadı
Beklemeden fiyatı artırdılar! Ekmeğe zam geldi İstanbul'da zamlı ekmek 4.5 TL oldu
Beklemeden fiyatı artırdılar! Ekmeğe zam geldi İstanbul'da zamlı ekmek 4.5 TL oldu
İkinci el araba fiyatları nisan ayında arttı dizel otomobiller ilgi görüyor
İkinci el araba fiyatları nisan ayında arttı dizel otomobiller ilgi görüyor
Erdoğan'ın NATO üyeliğine veto sinyali İki ülkenin dışişleri bakanı şokta! Telefona sarıldılar
Erdoğan'ın NATO üyeliğine veto sinyali İki ülkenin dışişleri bakanı şokta! Telefona sarıldılar
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Karar Resmi Gazete'de ikinci defa ücret alınmayacak
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Karar Resmi Gazete'de ikinci defa ücret alınmayacak
Süper Lig’e yükselen Ümraniyespor’dan, Başkan İsmet Yıldırım’a ziyaret
Süper Lig’e yükselen Ümraniyespor’dan, Başkan İsmet Yıldırım’a ziyaret
Yargıtay'dan flaş maaş kararı! Boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan flaş maaş kararı! Boşanma sebebi sayıldı
Muharrem İnce: Bahçeli aradı 'en kısa sürede görüşelim' dedi
Muharrem İnce: Bahçeli aradı 'en kısa sürede görüşelim' dedi