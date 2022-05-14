CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor!

CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? 'Kanka'sını önerdi...

Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de SADAT'a baskın yaptı! 'Terörist yetiştiriyor' dedi Seçimler için bomba iddia!