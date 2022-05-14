Nursel Ergin'in gözyaşlarına boğulduğu Gelinim Mutfakta olay çıktı! Meğer kayınvalide gelini...

Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı. Programın sunucusu Nursel ağlayarak stüdyoyu terk etmesinin nedeni ortaya çıktı.

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Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gelin Senanur ve kayınvalide Sevilay Hanım arasında kriz çıktı. Hafta boyunca kötü puanlar alan Miyase'yi diğer gelinler kışkırtıyor. Senanur'un, Miyase'ye "Etkisiz eleman!" diye seslenmesi, kayınvalide Sevilay Hanım'ın mutfağı basmasına sebep oluyor...

Gelinim Mutfakta 930. bölümünde Senanur, Sevilay Hanımı çileden çıkarıyor. Hafta boyunca kötü puanlar alan Miyase, gelinlerin hışmına uğruyor. Özellikle Senanur'un, Miyase'ye "Etkisiz eleman!" diye hitap etmesi Sevilay Hanımı çok sinirlendiriyor. Sevilay Hanım, "Sen kime diyorsun etkisiz eleman, heyyy!" sözleriyle mutfağa giriş yaptı. Gelini Miyase, kayınvalidesinin bu tavırlarına çok şaşırdı.