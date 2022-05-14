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Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Ankara'da Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası alan Ümitcan Uygun’a verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

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Ümitcan Uygun’la beraber olan Esra Tanrıkulu (25) evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince  tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uygun, olaya ilişkin davada ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

Uygun’a verilen cezanın gerekçesinde, Hankulu’nun Uygun’la evde olduğu bir saatte öldüğünün tespit edildiği belirtilerek, Uygun’un Hankulu’na yönelik darp eylemini de gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu’nun fenalaştığı aktarıldı. Sanık Uygun’un Esra Hankulu’nu baygınlık geçirmesi üzerine diğer 2 sanıkla banyoya götürüp ıslatarak  kendine getirdiği, kendine gelen Esra Hankulu’nun çay demleyip sanıklarla bir süre sohbet ettiği, tüm bunların Ümitcan Uygun’un kendisine olumsuz bir tavrının olmadığını gösterdiğine dikkat çekildi.

Ümitcan Uygun’un daha sonra Esra Hankulu ile odaya gittiği de göz önüne alındığında öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle ‘kasten öldürme’ suçundan değil, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan hüküm kurulduğu açıklandı.

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