Yaş çay alım fiyatı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı yüzde 73 artış oldu

Yaş çay taban alım fiyatı bell oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu.

"Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." diyen Erdoğan, "Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek." açıklamasında bulundu.