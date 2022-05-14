‘Altılı masadan ayrıl oyumuz sana’ sözüne Davutoğlu’ndan gündem olacak yanıt!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Adıyaman ziyareti sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Davutoğlu bir vatandaşın kendisine ‘altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz’ sözlerine karşılık ‘bakarız ona’ diye cevap verdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman’da vatandaşların HDP ve CHP tepkisi ile karşılaştı.

Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, esnafları ziyaret etti.

Esnaf, vatandaşlar ve şehit yakınları Ahmet Davutoğlu’nun 6’lı masada bulunmasına tepki gösterdi.

"Benim canım da gitse ben Tayyip Erdoğan’cıyım”

Girdiği bir börekçide vatandaşla sohbet eden Davutoğlu’na niçin AK Parti’den ayrıldığını soran vatandaş, “İsterseniz beni öldürün, benim canım da gitse ben Tayyip Erdoğan’cıyım” dedi.

"Tek başına gir sana oy vereyim"

Kıraathanede oturan vatandaşlara selam veren Davutoğlu, yine aynı tepkiyle karşılaştı. Vatandaş, “Sen buraya nasıl geldin? Ne gördün de, niye ayrıldın? Oyumuz sana değil. Sana oy vermeyeceğim. 6’lı çeteden hiçbir şey olmaz. Tek başına gir sana oy vereyim. Dağdakilerine güvenme. Polisimizi askerimizi öldürenlere güvenme” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Terörle mücadeleyi siz yapmadınız, eğer yapsaydınız onlara gitmezdiniz. Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz” sözlerine karşılık Davutoğlu, “Bakarız ona” diye cevap verdi.

İki şehit yakını ise Davutoğlu’na “Sizi tebrik ederim. Niçin tebrik ederim? PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için. Bu benim hoşuma gitmiyor. O kadar şehit var, polis öldürüyorlar, asker öldürüyorlar. Bunu yapmayın. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma. CHP’den uzak dur” dedi.

Daha sonra partisinin il başkanlığı yeni binasının açılışına katılan Davutoğlu, burada partililere seslendi.

Davutoğlu, daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulunarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onanmasıyla ilgili, yargının siyasallaştığı yönünde açıklamalarda bulundu.