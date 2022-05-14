Muhalif medya neden davet edilmedi? SADAT üyesi Ersan Ergür açıkladı

SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, "Biz basına açığız" dedi ve pek çok medya kuruşu ile yayınlar yaptıklarını açıkladı. Halk TV Tele1, KRT, Cumhuriyet gibi kuruşlarla bant değil canlı yayın yapabileceklerini belirten Ergür, "Bu kanallar 2012'de olduğu gibi çektikleri çekimleri aldıkları cevapları maalesef keserek yayınlıyorlar. Bizimle yaptıkları söyleşileri herhangi provokatif kırpmaya meydan vermeden yayınlayacaklarsa seve seve oturup program yaparım." dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (SADAT) Beylikzüdü'ndeki merkezini basmaya gitti ancak kapı açılmadı. Bir basın açıklaması yapan CHP lideri "Burası terörist yetiştiren bir kuruluş. " dedi. SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu ve Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Kapılarının medyaya açık olduğunu ve pek çok medya kuruluşunun şirket bahçesinden yayın yaptığı belirten Ergür, "Terörist yetiştirildiği söylenen şirketin bahçesinde AA, İHA, AHaber televizyonu, AKİT TV gelerek canlı yayın yaptılar. Kapılarınızı açın diyorsunuz ya. Ülke TV çekim yaptı SADAT'ta. 200 metrekare bahçemizde Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Akit TV yayın yaptılar o bahçeden yayın yaptılar basın açıklamamızı çektiler. Biz basına açığız. " dedi.

"Cevapları maalesef keserek yayınlıyorlar, canlı yayın olabilir"

Özışık'ın "Halk TV Tele1, KRT, Cumhuriyet gelsin sıkıntı olur mu?" sorusuna yanıt veren SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, "Bizim açımızdan sıkıntı olmaz. "Bunlar bant değil belki canlı yayınla olabilir. Şahsen bir takım gazeteci arkadaşlarımız ile irtibatımız var. Ben bilsem ki Halk TV, Tele1 öteki kanallar bizimle yaptıkları söyleşileri herhangi provokatif kırpmaya meydan vermeden yayınlayacaklarsa seve seve oturup program yaparım.

"Kesip biçerek döndürüp döndürüp sunuyorlar"

Adnan Paşamızın kongremizi yapmış olduğu bir yayınını kesip biçerek döndürüp döndürüp Türk halkının önüne sunuyorlar. Böyle düşünce yapısı olan medya grubuna kapımız açık demek doğru yaklaşım olmaz ama bu çekindiğimizden gizleyecek bir şeyimiz olduğundan değil kendilerinin seviyeleri medya algısına sahip olmadıklarını değerlendirdiğim için çağrıda bulunmak istemiyorum. Barış Yarkadaş'la, Gürsel Tekin'le, Berhan Şimşek'le, Aytunç Bey'le yayın yaptım. Birçok isimle televizyon programlarında konuk olarak aynı ortamda yayınlar yaptım." ifadelerini kullandı.