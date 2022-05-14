Işın Karaca çocukları kaç tane kızı ve oğlunun babası kimdir?

Güçlü sesi ile sevilen şarkıcı Işın Karaca uzun bir süredir Can Yapıcıoğlu ile sevgili. Daha önce iki kez evlilik yapan Işın Karaca'nın özel hayatı merak ediliyor. 49 yaşında olan Işın Karaca Londra doğumlu küçük yaşlarda İstanbul'a geldi. 3 kez evlilik yapan Işın Karaca'nın 19 yaşındaki evliliğinden oğlu Erda Kıvanç, 2. eşi Sedat Doğan'dan Mia adında bir kızı vardır. Son evliliğini ise Tuğrul Odabaş ile yapmıştır.

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Güçlü sesi ve magazin basınında yaptığı yorumlar ile zaman zaman gündem olan şarkıcı Işın Karaca bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Yeni şarkıları büyük beğeni toplayan Işın Karaca'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Işın Karaca 49 yaşında ve Londra doğumlu. Küçük yaşlarda türkiye'ye dönen Işın Karaca'nın bilinen 3 evliliği ve 2 çocuğu vardır.

Hayatında üç kez evlenen Işın Karaca’nın evliliklerinden bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuğu var. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği olmuştur. Solist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan’la 2009’dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştır. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır.

Işın Karaca kimdir: Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde Londra‘da dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatrobölümünde okurken de devam etti. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başladı. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı. İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı.

2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu.19 yaşında yaptığı evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile beraberliği 12 yıl devam etti.

Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda bitirdi.

ikinci evliliğini ise stilist, moda danışmanı olan Sedat Doğan ile 2011 yılında yaptı. Bu evlilikten Mia adında bir kızı oldu.

İkinci defa yolları birleşen ikili, 30 Mayıs 2011 tarihinde nikah masasına oturdu. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi.

Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı. Işın Karaca, çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile kasım ayında nikah masasına oturdu.