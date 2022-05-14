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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a taziye ziyareti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu annesini kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam annesi Münire Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a da taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ve aile üyelerine başsağlığı diledi, dua etti.

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da katıldı
Taziye ziyaretine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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