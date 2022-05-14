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Beşiktaş'tan Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama

Beşiktaş'tan Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama

 Beşiktaş, dünkü antrenmanda sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun sağ ayak bileği dış bağ grubunda gerilme ve kanama olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca Miralem Pjanic’in de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu duyurdu.

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Beşiktaş'tan Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama geldi. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

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