Müzik dünyasının acı günü! Trafik kazasında ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Katastro grubu üyesi 32 yaşındaki rock yıldızı Andy Chaves, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Katastro rock grubunun 32 yaşındaki vokalisti Andy Chaves geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberi arkadaşları duyurdu. Elde edilen bilgiye göre Chaves'in de içinde bulunduğu araç Kuzey Kaliforniya'daki Pasifik Otoyolu'nda seyrederken yol kenarındaki inşaat aracıyla çarpıştı. Olayda Chaves dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Newport Beach Polisi'nden elde edilen bilgiye göre Chaves'in yanı sıra Crystal McCallum ve Wayne Walter Swanson Jr. da hayatlarını kaybetti.



Katastro grubu 2007 yılında Andy Chaves, Andrew Stravers, Tanner Riccio ve Ryan Weddle'la kuruldu. Grup "Sucker" adlı albümünü geçen yıl yayınlamıştı. Albüme adını veren "Sucker" şarkısı Spotify'da 3 milyondan fazla dinlendi. Grubun Spotify'da en çok dinlenen şarkısı ise 2016'da yayınlanan "Flow" oldu. Flow 18 milyondan fazla dinlendi.