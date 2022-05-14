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Mevlüt Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu

Mevlüt Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu

Almanya'daki NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini desteklediğini belirtti.

"Müttefik olacak bir ülkenin PKK'ya destek vermemesi gerekiyor"
Çavuşoğlu, "Müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP’ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor" dedi.

"Türkiye'nin tutumunun sebebi gayet açık ve net"
Bu akşam toplantı ve çalışma yemeği marjında her iki bakanla görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“NATO üyeliği meselesi başka bir konu. Burada özellikle Türkiye’nin tutumunun sebebi gayet açık ve net. NATO biliyorsunuz bir birlik değil ya da uluslararası bir örgüt değil. NATO ismi üstünde bir müttefiklik. Bu neyi gerektirir?

Sadece bir güvenlik meselesi değil omuz omuza dayanışma gerektirir. Her alanda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman. Burada maalesef bu bahsettiğiniz ülkeler, PKK/YPG’lere çok açık destek veriyor. Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde ve tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke, açıkça PKK/YGP’ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor. Ayrıca PKK ile mücadelemizden dolayı bize yönelik kısıtlamalar getirdiler"

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