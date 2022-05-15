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CHP'nin First Lady'leri Mersin'de! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri buluştu

CHP'nin First Lady'leri Mersin'de! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri buluştu

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri Mersin’de buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in ev sahipliğinde önce Tarsus’u gezen başkan eşleri, ardından Darısekisi’nde Örnek Köy Projesi kapsamındaki Yörük Köyü’nü ziyaret etti.

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Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için Mersin’e gelen CHP’li Başkanlar, gün boyu bir dizi toplantıya katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün eşi Gülsün Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın eşi Gülseren Albayrak da Mersin’de bir araya geldi.

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