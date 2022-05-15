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Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu!

Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu!

GİRESUN'un Dereli ilçesinde kaybolan iki kız kardeş, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyurken bulundu.

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Giresun'un Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan Elifnaz (6) ve Züleyha Nefes'i (8) yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur halde bulundu.

Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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