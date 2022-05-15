BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL

İlber Ortaylı'dan Lozan'ın gizli maddeleri efsanesiyle ilgili açıklama

İlber Ortaylı'dan Lozan'ın gizli maddeleri efsanesiyle ilgili açıklama

Lozan Anlaşmasının 2023 yılından sonra geçersiz olacağı ve Türkiye'nin pek çok konuda önünün açılacağı ile ilgili sosyal medya efsanesiyle ilgili konuyla İlber Ortaylı yazdı.

Abone ol

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri bir efsaneden başka bir şey değildir. Buna rağmen ortada gezinen efsanelerden bazıları ciddiyetle devlete dahi soruluyor. “Maden çıkarmak izni Avrupalılara mı aittir?” gibi. Bunun ne kadar anlamsız olduğu açık. Türkiye’de maden çıkarabilirsiniz ama bunun şartları Lozan Antlaşması ile sınırlı değil, doğrudan doğruya memleketin ziraatı, fauna (hayvan) ve flora (bitki örtüsü) ile tabii coğrafyası ve su kaynaklarıyla ilgilidir. Yeraltı sularının yolunu değiştirecek ve belirli ağaçların bu yüzden kurumasına neden olacak madencilik veya taşocağı faaliyeti yasak olmalıdır.”düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı yazısında, “Kalitesiz kömür çıkarmak için zeytincilerin verdiği mücadele akıllardadır. Madencilik konusunda Türkiye’ye ve girişimcilere yön verecek asıl yasağın tabii zenginliklerimiz ve doğanın yapısı olduğu açıktır. Bunu, Lozan Antlaşması’na atfedilen hayal mahsulü maddelerde aramayalım.” ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eurovision 2022 Şarkı Yarışması'nın birincisi Ukrayna oldu
Foto Galeri Eurovision 2022 Şarkı Yarışması'nın birincisi Ukrayna oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Belma Simavi kimdir kaç yaşında neden öldü?
Belma Simavi kimdir kaç yaşında neden öldü?
CHP'nin First Lady'leri Mersin'de! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri buluştu
CHP'nin First Lady'leri Mersin'de! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri buluştu
Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu!
Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu!
Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp öldürdü
Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp öldürdü
ABD'de süpermarkette dehşet! 18 yaşındaki 'zırhlı' katil tamamı siyahi 10 kişiyi öldürdü
ABD'de süpermarkette dehşet! 18 yaşındaki 'zırhlı' katil tamamı siyahi 10 kişiyi öldürdü
İsveç Dışişleri: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
İsveç Dışişleri: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
Yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
Cahit Özkan: 2023 seçimlerinde yüzde 75'in üzerine çıkacağız
Cahit Özkan: 2023 seçimlerinde yüzde 75'in üzerine çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu! Aşı oranı en düşük ve en yüksek iller
Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu! Aşı oranı en düşük ve en yüksek iller