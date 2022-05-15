Eurovision 2022 Şarkı Yarışması'nın birincisi Ukrayna oldu

Bu yıl İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının galibi Ukrayna oldu. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna'yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016'da birinci olmuştu.