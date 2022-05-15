Ünlü işadamı Ahmet Hamoğlu öldü! Sedat Peker, 'ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken'e para verdi' demişti

Ünlü işadamı ve BeşiktaŞ'ın eski yöneticilerinden Ahmet Hamoğlu hayatını kaybetti! Klassis Resort Hotel ve Maxi AVM'nin kurucusu olan Ahmet Hamoğlu, Sedat Peker'in "Ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken'e para verdi" iddiasının ardından "Evet 15-20 bin dolar verdim" demişti. Hamoğlu bir dönem ünlü şarkıcı Pınar Dilşekir ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündem olmuştu.

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Beşiktaş Spor Kulübü'nün Klassis Resort Hotel ve Maxi AVM'nin kurucusu iş adamı Ahmet Hamoğlu'nun Hırvatistan'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Hamoğlu'nun birkaç gün önce düşerek tedavi altına alındığı, dün ise entübe edildiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı gelen bilgiler arasında.

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, 2011 yılında verdiği ifadede, Çorumlu iş insanı Ahmet Hamoğlu ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken’e para ödediğini söylemişti. Peker, "İşadamı Ahmet Hamoğlu ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken’e para ödedi" ifadelerini kullanmıştı.

Hamoğlu: Korkut Eken'e 15-20 bin dolar verdim

İş insanı Ahmet Hamoğlu, Peker’in iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturmasında verdiği ifadede ve aynı konuda TBMM'de faili meçhuller komisyonuna verdiği ifadede, "Korkut Eken gelip zor durumda olduğunu söyledi. 15-20 bin dolar para verdim" ifadelerini kullandı. Kendisinin Çorumlu olduğunu, PKK ile uzak yakın bir ilişkisinin söz konusu olmadığını da kaydeden Ahmet Hamoğlu, böyle bir ölüm listesinden hiç haberi olmadığını ileri sürmüştü.

Mehmet Ağar'ı Korkurt Eken'i, Sedat Peker'i tanırım Mehmet Ağar, Hüseyin Kocadağ, Korkut Eken, Sedat Peker gibi isimleri tanıdığını da anlatan Ahmet Hamoğlu, ifadesinde Korkut Eken ve para ödeme konusunda şu açıklamayı yapmıştı: "Eken'i bana Atilla Yıldırım tanıştırdı. Korkut Bey'le bir değil birden fazla görüşmem var. Hal hatır sormalarla geçen konuşmalardı. Ama bunlardan birisinde Atilla Yıldırım'la bana geldi. Aynen şu ifadelerle konuştu: 'Devlet bize görev veriyor. Verdikleri görevleri yerine getiriyoruz. Mahkemelere düşünce sahip çıkmıyorlar. Mahkemelere para ödemekten çoluk çocuk evde aç kalıyor. Nafakamı bulamıyorum' diye yakındı. 'Bana bir miktar yardım edebilir misin? Çok zordayım' dedi. Rakamı tam hatırlamamakla birlikte 15-20 bin dolar civarında bir para verdim. Bu parayı tanıdığım zor durumdaki bir insana destek olmak için verdim."

Ahmet Hamoğlu kimdir? Eşi ve çocukları kimdir?

Çorum'un toprak sanayicilerinden merhum Mustafa Hamoğlu'nun oğlu, Selma Zihar, merhum Ömer Hamoğlu, Hatice Hamoğlu, Leyla Hamoğlu ve Aydın Hamoğlu'nun ağabeyleri, Dilek Hamoğlu'nun babası Ahmet Hamoğlu'nun ilk eşi Münire Saatçi Hamoğlu, ikinci eşi ise Özlem Hamoğlu idi.

Ahmet Hamoğlu, bir dönem BJK'da yöneticilik yapmış ve ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'le de nişanlandıktan bir süre sonra yolları ayrılmıştı.

Tekirdağ ve Silivri'de Volkan Toprak Sanayi fabrikalarını kuran Ahmet Hamoğlu, 1989'da dönenin en büyük turistik tesislerinden Silivri Klassis Resort Hotel'i işletmeye açmış, peşinden Klassis Golf Kulüp ve Maxi Shopping City'yi de yine Silivri'de hayata geçirmişti.

Sonraki yıllarda Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yapan Hamoğlu, 13 casino, Toyota bayii, Total akaryakıt istasyonu, enerji santralı gibi 23 şirketinde yaklaşık 4 bin 300 kişi çalışıyordu.

Ahmet Hamoğlu o dönemde Türkiye'nin 50 zengini arasına girmişti. Son yıllarda Romanya ve Hırvatistan'da yatırımları olan Hamoğlu, kanser tedavisi gördükten sonra iyileşmişti.