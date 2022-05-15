İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı iki ayrı etkinlik var

İSTANBUL'da bugün EYT mitinği ve “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliği sebebiyle Anadolu yakasında pek çok yol kapalı olacak. İStanbul Valiliği kapalı yolları açıkladı.

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İstanbul Valiliği, bugün düzenlenecek iki etkinlik nedeniyle bazı yolların kapalı olacağını açıkladı.

Maltepe Etkinlik Alanı’nda, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tarafından düzenlenecek miting nedeniyle saat 08.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın (Maltepe Sahil Yolu) Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi Kavşağı arasında kalan kısmı ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak Büyükyalı Caddesi, Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunun kullanılabileceği belirtildi.

“İstanbul’u Koşuyorum” etkinliğinin Anadolu etabı sebebiyle Üsküdar'da 06.00-11.00 saatleri arasında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapalı olacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

KAPATILACAK YOLLAR: Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahilyolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Paşalimanı Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel Çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar.

ALTERNATİF YOLLAR: Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi.