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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 1 Haziran'da sahalara iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 1 Haziran'da sahalara iniyor

Genel seçimlere bir yıldan fazla bir süre kalmasına rağmen AK Parti, seçim startını veriyor. Milletvekili ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun’ talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da kısa bir zaman içerisinde meydanlardaki yerini alacak.

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Türkiye siyasetini sürekli erken seçim tartışmaları meşgul ederken, iktidardan ise seçim hazırlığı için talimat geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki AK Parti yönetiminin başta milletvekili ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun’ talimatı verildiği öğrenilirken, Erdoğan’ın ise 1 Haziran’dan itibaren meydanlara ineceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren ilk olarak bölge mitingleri daha sonra ise il il miting düzenleyeceği öğrenildi. Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Erdoğan’ın bu girişimi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi.  

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