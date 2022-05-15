BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener bilgisayar başında hakaret edeni engelliyor! Akşener'in bir günü nasıl geçiyor?

Meral Akşener bilgisayar başında hakaret edeni engelliyor! Akşener'in bir günü nasıl geçiyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sosyal medyada hakaret edenleri anında engellediğini, bunu da danışmanlarının değil bizzat kendisinin yaptığı ortaya çıktı.

Abone ol

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada hakaret edenleri anında engellediğini, bunu da danışmanlarının değil kendisinin yaptığını yazdı. Öztürk yazısında Akşener'in bir gününün nasıl geçtiğini şöyle özetledi:

- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bulunduğu dönemde kahvaltısını yapıyor, gazeteleri okuyor, saat 10.00 civarında genel merkeze geliyor.

- Akşener, hemen Başkanlık Divanı'nı topluyor, günün konuları ele alınıyor. Daha kapsamlı gündem maddeleri olduğunda Genel İdare Kurulu'nu topluyor.

- Emekli diplomatlardan oluşturduğu dış politika ekibiyle, kimisi halen görevde bulunan ekonomistlerle kapsamlı toplantılar yapıyor.

- Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyor. Hakaret edenleri anında engelliyor. Yani engellemelerin bir başkası tarafından yapıldığını sanmayın, bilgisayar başındaki bizzat Meral Hanım olduğunu bilin.

- 8 yıl TBMM Başkanvekilliği, İçişleri Bakanlığı görevlerinde  bulunan 24 yıllık parlamenter Meral Akşener, Şırnak'a da gidiyor, Edirne'ye de. “Korkmuyorum kardeşim, korkmuyorum” diyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Domates için korkutan uyarı yaza 30 liradan satılacak! Çok beklersiniz ucuzlayacak diye...
Domates için korkutan uyarı yaza 30 liradan satılacak! Çok beklersiniz ucuzlayacak diye...
Ünlü işadamı Ahmet Hamoğlu öldü! Sedat Peker, 'ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken'e para verdi' demişti
Ünlü işadamı Ahmet Hamoğlu öldü! Sedat Peker, 'ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken'e para verdi' demişti
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
İlber Ortaylı'dan Lozan'ın gizli maddeleri efsanesiyle ilgili açıklama
İlber Ortaylı'dan Lozan'ın gizli maddeleri efsanesiyle ilgili açıklama
CHP'nin First Lady'leri Mersin'de! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri buluştu
CHP'nin First Lady'leri Mersin'de! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri buluştu
Kadıköy’ün 'Neron'u 2 farklı yerde kundaklama yaptı ama kaçamadı
Kadıköy’ün 'Neron'u 2 farklı yerde kundaklama yaptı ama kaçamadı
Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu!
Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu!
Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp öldürdü
Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp öldürdü
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ı yalanladı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ı yalanladı
ABD'de süpermarkette dehşet! 18 yaşındaki 'zırhlı' katil tamamı siyahi 10 kişiyi öldürdü
ABD'de süpermarkette dehşet! 18 yaşındaki 'zırhlı' katil tamamı siyahi 10 kişiyi öldürdü