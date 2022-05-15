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Domates için korkutan uyarı yaza 30 liradan satılacak! Çok beklersiniz ucuzlayacak diye...

Domates için korkutan uyarı yaza 30 liradan satılacak! Çok beklersiniz ucuzlayacak diye...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte domates başta olmak üzere ucuzlaması beklenen sebze meyve fiyatları için Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu'dan çarpıcı bir uyarı geldi.

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Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu artan tarımsal girdi fiyatlarına dikkat çekerek "Domates yaz aylarında 30 lira olursa şaşırmayın" dedi.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Babuşcu "Domates yaz gelecek ucuzlayacak diyenlere. Geçen yıl Mayıs ayında domates 5 TL idi. Şimdi 20 TL. Tarımsal girdi fiyatları artmaya devam ederken çok beklersiniz ucuzlayacak diye. Yaz aylarında 30 TL olursa şaşırmayın Ancak TÜİK hesaplamalarında ucuzlar, pazarda ve markette değil." ifadelerini kullandı.

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