BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82

Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor kupasına Trabzon'da kavuştu. Şampiyon ekip taraftarlarının önünde kupayı kaldırarak şampiyonluğunu resmileştirdi.

Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende 2021-2022 kupasını kaldırarak özlemini giderdi.

112
Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kupayı kaptan kaldırdı
Kupayı ise Kaptan Uğurcan Çakır eşliğinde kaldıran Trabzonspor futbolcuları şampiyonluklarını resmileştirmiş oldular.

212
Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Taraftarlar büyük sevinç yaşadı
Törene gidemeyen bazı taraftarlar Trabzon Kent Meydanı’nda takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

312
Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı
412