Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı
Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor kupasına Trabzon'da kavuştu. Şampiyon ekip taraftarlarının önünde kupayı kaldırarak şampiyonluğunu resmileştirdi.
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende 2021-2022 kupasını kaldırarak özlemini giderdi.
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Kupayı kaptan kaldırdı
Kupayı ise Kaptan Uğurcan Çakır eşliğinde kaldıran Trabzonspor futbolcuları şampiyonluklarını resmileştirmiş oldular.
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Taraftarlar büyük sevinç yaşadı
Törene gidemeyen bazı taraftarlar Trabzon Kent Meydanı’nda takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
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