BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  DÜNYA

Zelenski açıkladı! Rus güçleri kritik kent Harkiv'den geri püskürtüldü! İşte savaşın biteceği tarih

Zelenski açıkladı! Rus güçleri kritik kent Harkiv'den geri püskürtüldü! İşte savaşın biteceği tarih

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Rusya-Ukrayna savaşından gelen haberlerde. Savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşırken kritik bölge el değiştirdi. Gelişmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu. Ukrayna Askeri İstihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov savaşın biteceği tarihi açıkladı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 81. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna Askeri İstihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov savaşın 2022'nin sonunda biteceğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Zalujni, Rus güçlerinin Harkiv'den geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatmanın ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti. Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almıştı. O kentlerden birisi olan Harkiv ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Zalujni, Rus güçlerinin Harkiv'den geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Şehrin dört bir yanından kovuldular
Büyük ölçüde Rusça konuşulan ve savaş öncesi nüfusu 1,4 milyon olan Harkiv Rusya'nın ana hedefleri arasında yer alıyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Ukrayna'nın 'Harkov Savaşı'nı kazanmış gibi göründüğünü' söyledi. Açıklamada Ukrayna birliklerinin Rus kuşatmasını da engellediği ve ardından onları şehrin dört bir yanından 'kovduğunun' altı çizildi.

Rusya'yı besleyen kasaba hedefte!
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu, Ukrayna topçularının artık Donbas'ta Rus güçlerini besleyen önemli bir otoyol ve demiryolu hattını içeren Vovchansk kasabasını tehdit edebileceği anlamına geliyor.

Zelenski adını koydu: Çılgınlık
Bu açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birliklerinin geri çekildiğinin altını çizdi ve Rusya'nın hala Donbas bölgesinde zafer elde etmeye çalışmasını 'çılgınlık' olarak tanımladı.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav tarihleri 2022 Açık lise sınavı online mi olacak?
AÖL sınav tarihleri 2022 Açık lise sınavı online mi olacak?
OGS HGS kafa karışıklığı yüzünden beton bariyere daldı! Ağır yaralılar var
OGS HGS kafa karışıklığı yüzünden beton bariyere daldı! Ağır yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 1 Haziran'da sahalara iniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 1 Haziran'da sahalara iniyor
DGS sınavı ne zaman 2022 sınav kaç saat sürüyor?
DGS sınavı ne zaman 2022 sınav kaç saat sürüyor?
Domates için korkutan uyarı yaza 30 liradan satılacak! Çok beklersiniz ucuzlayacak diye...
Domates için korkutan uyarı yaza 30 liradan satılacak! Çok beklersiniz ucuzlayacak diye...
Ünlü işadamı Ahmet Hamoğlu öldü! Sedat Peker, 'ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken'e para verdi' demişti
Ünlü işadamı Ahmet Hamoğlu öldü! Sedat Peker, 'ölüm listesinden çıkmak için Korkut Eken'e para verdi' demişti
Belma Simavi kiminle evliydi eşi ve çocuğu kimdir?
Belma Simavi kiminle evliydi eşi ve çocuğu kimdir?
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
İlber Ortaylı'dan Lozan'ın gizli maddeleri efsanesiyle ilgili açıklama
İlber Ortaylı'dan Lozan'ın gizli maddeleri efsanesiyle ilgili açıklama
Belma Simavi kimdir kaç yaşında neden öldü?
Belma Simavi kimdir kaç yaşında neden öldü?