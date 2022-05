Zelenski açıkladı! Rus güçleri kritik kent Harkiv'den geri püskürtüldü! İşte savaşın biteceği tarih

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Rusya-Ukrayna savaşından gelen haberlerde. Savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşırken kritik bölge el değiştirdi. Gelişmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu. Ukrayna Askeri İstihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov savaşın biteceği tarihi açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 81. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna Askeri İstihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov savaşın 2022'nin sonunda biteceğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Zalujni, Rus güçlerinin Harkiv'den geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatmanın ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti. Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almıştı. O kentlerden birisi olan Harkiv ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Zalujni, Rus güçlerinin Harkiv'den geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Şehrin dört bir yanından kovuldular

Büyük ölçüde Rusça konuşulan ve savaş öncesi nüfusu 1,4 milyon olan Harkiv Rusya'nın ana hedefleri arasında yer alıyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Ukrayna'nın 'Harkov Savaşı'nı kazanmış gibi göründüğünü' söyledi. Açıklamada Ukrayna birliklerinin Rus kuşatmasını da engellediği ve ardından onları şehrin dört bir yanından 'kovduğunun' altı çizildi.

Rusya'yı besleyen kasaba hedefte!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu, Ukrayna topçularının artık Donbas'ta Rus güçlerini besleyen önemli bir otoyol ve demiryolu hattını içeren Vovchansk kasabasını tehdit edebileceği anlamına geliyor.

Zelenski adını koydu: Çılgınlık

Bu açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birliklerinin geri çekildiğinin altını çizdi ve Rusya'nın hala Donbas bölgesinde zafer elde etmeye çalışmasını 'çılgınlık' olarak tanımladı.