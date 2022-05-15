Koronavirüs iznine uzatma geliyor gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Koronavirüs pandemisiyle getirilen mahkumlara ev izninin uzatılması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Uzatılması için çalışmalar başlatıldı.

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Türkiye'de ilk kovit vakasının görülmesi ile birlikte arka arkaya kısıtlama kararları alınmaya başladı. Cezaevlerinde kalanların salgından olumsuz etkilenmemesi de bazı önlemler alındı. Çıkartılan bir yasa ile açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar üç aylık ev iznine gönderildi. Salgın devam ettiği için yapılan yasal düzenlemeler ile ev izinleri uzatıldı. Son uzatmanın tarihi ise 31 Mayıs 2022 tarihinde dolacak. Bir karar alınmazsa mahkumlar cezaevlerine geri dönecek.

80 bin mahkum yararlanıyor

Halen uygulamadan 80 bin civarında mahkum yararlanıyor. 12 kez uzatıldı kez uzatılan kovit izninden yararlanan mahkum sayısı ise 200 bini buluyor.

Bu sürenin tekrar uzatılması, Kabine, AK Parti genel merkez ve grupta gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki genel eğilimin iznin uzatılmaması ve mahkumların cezalarının kalan süresini çekmek için cezaevlerine dönmeleri yönünde olduğu bildirildi.