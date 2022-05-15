15 Temmuz 2022 resmi tatil mi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2022 yılının dini ve resmi tatil günlerinde tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak araştırması yapıyor. 2022 yılında 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 8 Temmuz Cuma olacak. İlk 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban bayramı 12 Temmuz Salı günü bitecek. Peki Kurban bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

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15 Temmuz darbe girişiminde saldırganlara karşı Türk halkının göstermiş olduğu dillere destan olan mücadelenin ardından, 2017 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu yıl beşinci kez kutlanacak 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı merak konusu olurken, bu tatilden kimlerin yararlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz resmi tatil mi: Bu yıl beşincisi kutlanacak olan 15 Temmuz Darbe girişimi 2022 yılında cuma gününe denk geliyor.



15 Temmuz günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından 15 Temmuz'un resmi tatil olup, olmadığı araştırılmaya başlandı.



2016 yılında Fethullahçı terör örgütü tarafından düzenlenen darbe girişiminde Türk halkının sergilediği mücadelenin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi.



Darbe girişiminden 1 yıl sonra ise söz konusu gün mücadele ederken hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenleri düzenlenmeye başlandı.



Öte yandan 2017 yılında ise 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama doğrultusunda resmi tatil ilan edildi. 2017 yılından bu yana resmi tatil yapılan 15 Temmuz'da tüm kamu kurum ve kuruluşları, devlet daireleri, bankalar tatil yapıyor. Ancak özel sektörde resmi tatil uygulaması tamamen işverenin keyfiyetine bağlı.