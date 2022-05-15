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MİT'ten nokta operasyonu! Çukur eylemlerindeki terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyonu! Çukur eylemlerindeki terörist etkisiz hale getirildi

MİT hendek barikat eylemlerindeki PKK'lıyı nokta operasyonuyla öldürdü. Şırnak'ta 2015-2016'daki çukur eylemlerinde asker ve polislerin şehit edilmesinden hakkında arama kaydı bulunan PKK/YPS mensubu Hayri kod adlı Ekrem Üstek, saklandığı Aynularap'ta MİT tarafından etkisiz hale getirildi

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MİT, Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek’i saklandığı Ayn El Arab’da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütü üyesi Hayri kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre MİT, terörist Ekrem Üstek'in Aynularap'ta saklandığı bölgeyi tespit etti.

Hakkında arama kaydı bulunan "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

Teröristin, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Teröristin ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.

Terörist Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.

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