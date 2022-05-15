AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2022 AÖF bahar dönemi final sınav belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bahar dönemi vize sınavları 2 ve 3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi. Vize sınavının ardından gözler, bahar döneminin kaderini belirleyecek olan AÖF final sınavlarına çevrildi. Lisans eğitimine açık öğretim üzerinden devam eden veya Anadolu Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, AÖF tarihi ve sınav giriş yerleri sorgulama hakkında merak edilenle

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Merakla beklenen AÖF sınav yerleri belli oldu. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vizeleri 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Adaylar, önümüzdeki hafta uygulanacak olan final sınavlar öncesi AÖF sınav yerleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan açıklamayı bekliyordu. İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF final sınavları ne zaman:

2021-2022 Bahar dönemi AÖF final sınavları 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı:

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama:

AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Giriş sekmesine tıkladıktan sonra Anadolu Üniversitesi hesabı ile ve ya e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapılacak. İki giriş sisteminden birini kullanan öğrenciler TC kimlik numarası veya e-posta adresleriyle AÖF sınav giriş belgelerine ve sınav giriş yerlerine ulaşım sağlayabilecek.

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AÖF yaz okulu sınav tarihi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar döneminin bitişinin ardından Yaz okulu sınavları uygulanacak. AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.