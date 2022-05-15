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Karısıyla öz kardeşi yasak aşk yaşadı! Birlikte kaçan aşıklara öfkeli koca kurşun yağdırdı

Karısıyla öz kardeşi yasak aşk yaşadı! Birlikte kaçan aşıklara öfkeli koca kurşun yağdırdı

TOKAT’ta bir kişi, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttu.

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Tokat şehir terminalinde meydana gelen olayda Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

“Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum”
Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından Behzat Caddesinde yakalandı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? Şeklindeki sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap verdi. ,

İstanbul'dan haber alıp, Tokat'a gelip pusu kurdu
Öte yandan İstanbul’da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin Antalya’dan Tokat’a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği öğrenildi. Terminalde bekleyen şahsın otobüsten inen kardeşi ile eşine kurşun yağdırdığı kaydedildi.

5 el ateş etti Allah korudu bizi de öldürecekti

Görgü tanıklarından Cafer Çelik, otogarda çalıştığını, iş yerine doğru yürüdüğü sırada Müslüm Bağlı'nın beş el ateş ettiğini gördüğünü belirterek, "Üzerime doğru geliyordu. Tam 5 el ateş etti. Buradan döndü bayana ateş etti. Allah vermesin bizi öldürecekti. Kendimi zor kurtardım. Ondan sonra kaçtı. Bayanı içeri götürdük. Orada bayıldı." dedi.

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