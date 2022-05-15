Kullanılmayan yıllık izinler nasıl hesaplanır 2022 hesaplama robotu

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte iş hayatının içinde olan birçok çalışan yıllık izin haklarını araştırmaya başladı. İş yerinde 1 yılını dolduran her çalışanın yasal hakkı olan yıllık izinler nasıl hesaplanır, geçmiş yıllara ait yıllık izin günleri paraya çevrilir mi, işten çıkarılan çalışanın yıllık izinleri ödenir mi?

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Sıcak havaların başlaması, yaz ayının yaklaşması ile birlikte birçok çalışan tatil planlarını yapmaya başladı bile. birçok hakkı bulunan çalışanın en önemli haklarından biri de yıllık izin. İş yerinde 1 yılını dolduran her çalışanın yasal hakkı olan yıllık izinler konusunda bazen kafalar karışabiliyor. Peki geçmiş yıllara ait olan yıllık izin günleri paraya çevrilir mi, işten çıkarılan bir çalışanın kullanmadığı yıllık izinleri ödenir mi? İşte merak edilen soruların cevapları...

Geçmiş yıllara ait yıllık izin günlerinin parası ödenir mi: Böyle bir durumun yasal yaptırımı yok. Öncelikle geçmiş yıllara ait yıllık izin günlerinin kullanılması yasaldır. Eğer iş veren sizinle anlaşma yapmak isterse, kullanılmayan günlerin parasını ödeyebilir.

Çeşitli durumlardan dolayı kullanılmayan bu yıllık izin hakları iş hakkının feshinden sonra toplu olarak ücreti hesaplanıp çalışana ödenir. 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenen bu hakka sahip olan işçiler kullanılmayan yıllık izin ücretini nasıl hesaplayacağını merak ediyor. İşte kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama işlemleri...

Kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?



İş yerinde bir yılı doldurmuş tüm işçilerin yasal olarak ücretli yıllık izin hakları bulunmaktadır. Kullanılmayan yıllık izinlerin ücretleri ise iş sözleşmesinin herhangi bir durumdan dolayı feshi sonrasında işçinin en son aldığı maaşı üzerinden hesaplanarak işçiye ödenmesi zorunludur. Bu hak 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasınca korunmaktadır.

Kullanılmayan yıllık izin ücretini hesaplamak için ise çalışanın işten ayrıldığı tarihteki günlük brüt ücretinin bilinmesi gerekmektedir. Ardından günlük alınan brüt ücret kullanılmayan izin günü sayısı ile çarpılır. Sonrasına ise çıkan tutardan oluşacak kesintiler çıkarılarak kullanılmayan izin ücreti hesaplanmış olur.

Kullanılmayan yıllık izin ücreti işçinin işten çıktığı ayın maaş ödemesine dahil edilerek işçiye verilmektedir.

Örneğin aylık brüt ücreti 3000 ve kullanılmayan yıllık izin günü 10 gün olan bir çalışanın alacağı yıllık izin ücretini hesaplamak için;

3000/30*10= 1000 TL (Brüt) kullanılmayan yıllık izin ücreti alacaktır.