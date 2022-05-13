Fazıl Say babasının cenaze töreninde piyano çaldı! Ekrem İmamoğlu detayı şaşırttı
ANKARA'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say son yolculuğa uğurlandı. Say'ın cenaze törenindeki Ekrem İmamoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası, müzikolog ve yazar Ahmet Say için Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.
Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde, Ahmet Say'ın hayatını anlatan video gösterildi.
Say'ın oğlu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da burada yaptığı konuşmada, babasıyla ilgili anılarını paylaştı.
Babası Ahmet Say'ın pek çok insana dokunmuş olduğunu söyleyen Fazıl Say, "O herkesin, edebiyatçıların ve Türkiye'deki tüm müzikçilerin Ahmet abisiydi." dedi.