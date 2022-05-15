MEB verileri erişime açıyor Mahmut Özer duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hem resmî internet sayfasında dijital olarak hem de kitap hâlinde basılı yayımlanan örgün eğitim istatistikleri, yeni yazılım ile daha kolay ulaşılabilir hâle getirildi.

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MEB'in okul, öğrenci, derslik, öğretmen sayıları ile okullaşma oranlarına ilişkin il bazlı Örgün Eğitim verileri, hızlı erişime uygun hâle getirildi. Grafiklerle zenginleştirilen veriler, eğitim yılı ve eğitim kademelerine göre sorgulanabilir şekilde, excel ve PDF formatında yarından itibaren Bakanlığın resmî internet sitesinden paylaşılacak.

Kullanıcılar, okul türü ve eğitim-öğretim yıllarına göre her bir eğitim kademesine ait özet verilerin yayımlandığı tablolara da internet sitesi üzerinden erişebilecek.

Eğitim verileri daha çok konuşulmalı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yeni geliştirilen sistemi 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kamuoyunun kullanımına açacaklarını söyledi.

Bakanlık verilerinin artık kitapçıktan takip edilmesine gerek kalmadığını, verilere filtreleme ekranları ve grafik destekli şekilde çok rahat erişilebileceğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Bu çalışma, çok kıymetli çünkü bizim eğitim sistemimiz çok büyük bir eğitim sistemi. Bu sistemde çok parametre var. O kitaplarda bu parametreleri, verileri takip edebilmek gerçekten zordu. Şimdi eğitimle ilgili okuryazarlığı güçlendirmek isteyen, eğitimle ilgili parametreleri ve verileri takip etmek isteyen tüm araştırmacılarımız, tüm eğitim paydaşları, eğitim yazarları çok kolay şekilde bu verileri inceleyebilecek ve çapraz şekilde filtreleyip farklı özellikleriyle verilere farklı bakış açısı sağlama imkânına sahip olacaklar.