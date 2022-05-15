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DGS sınavı başvuru ücreti 2022 kaç para oldu ödemeler nereye yapılır?

DGS sınavı başvuru ücreti 2022 kaç para oldu ödemeler nereye yapılır?

DGS başvuru kılavuzu ve ücreti ile ilgili beklenen açıklama geldi. Bu sene DGS sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başladı ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. DGS 2022 başvuru ücreti 190 lira oldu. DGS başvuru parası ödemesi online ya da bankalardan, ATM'lerden yapılacak. Peki DGS sınavı ne zaman, kaç soru çıkacak?

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DGS sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin beklediği DGS sınavı için başvuruları 13 Mayıs'ta başladı. Bu sene DGS sınavı 3 Temmuz'da yapılacak. DGS başvurusu için son gün 23 Mayıs olacak. DGS başvuru ücreti ise 190 lira olacak. Peki DGS başvurusu nereden yapılır?

DGS başvuru kılavuzu ve ücreti ile ilgili açıklama yapıldı. DGS'ye girecek olan adaylar başvurularını 13 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri aralığında yapacaklar. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS başvuru ücreti ne kadar: 
DGS başvuru ücreti 190 TL olarak açıklandı. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Aynı zamanda kılavuzda belirtilen bankalarda da ödeme yapılabiliyor.
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DGS Başvuruları nasıl yapılır: 
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022-DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2022-DGS’de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır

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