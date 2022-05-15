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İSKİ'nin yine su borusu patladı tazyikli su yola aktı İBB çalışmasında zarar gördü

İSKİ'nin yine su borusu patladı tazyikli su yola aktı İBB çalışmasında zarar gördü

KADIKÖY'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.

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Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi.

Kırılan borudaki su, basıncın etkisiyle tazyikle fışkırarak yola aktı.

Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmeye çalışıyor.

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