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Finlandiya'dan da NATO adımı geldi Rusya vururuz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Finlandiya'dan da NATO adımı geldi Rusya vururuz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı. İsveç'in ardından yeni adım Finlandiya'dan geldi.

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurmasıyla ilgili gerginlik büyüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın son dakika açıklamasına göre NATO'ya başvuracaklarını açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını söyleyerek, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.

Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

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