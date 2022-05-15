BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL

Perşembe günü okullar yarım gün mü 19 Mayıs tatili ne zaman başlar?

Perşembe günü okullar yarım gün mü 19 Mayıs tatili ne zaman başlar?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Her sene coşku ile karşılanan milli bayramlardan biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi?

Abone ol

19 Mayıs resmi tatili hakkında araştırmalar başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her sene etkinlikler kutlanıyor. 2022 yılında bayram perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü: 
18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

2022 Resmi tatiller: 
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi  

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar          

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba       

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ÖNCEKİ HABERLER
MEB verileri erişime açıyor Mahmut Özer duyurdu
MEB verileri erişime açıyor Mahmut Özer duyurdu
AK Parti'de BAE çatlığı! Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın istifası istendi ama o direniyor
AK Parti'de BAE çatlığı! Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın istifası istendi ama o direniyor
Kurban Bayramı ne zaman 2022 15 Temmuz resmi tatili ile birleşir mi?
Kurban Bayramı ne zaman 2022 15 Temmuz resmi tatili ile birleşir mi?
İSKİ'nin yine su borusu patladı tazyikli su yola aktı İBB çalışmasında zarar gördü
İSKİ'nin yine su borusu patladı tazyikli su yola aktı İBB çalışmasında zarar gördü
Süleyman Soylu Katar ekibiyle görüştü Türk polisi görev yapacak
Süleyman Soylu Katar ekibiyle görüştü Türk polisi görev yapacak
Reklam Kurulu firmalara ve fenomenlere ceza yağdırdı artık yapay zeka tarayacak
Reklam Kurulu firmalara ve fenomenlere ceza yağdırdı artık yapay zeka tarayacak
Pentagon, PKK ile İran'ın kirli Türkiye oyunu ifşa etti! PKK ile Şii milisler birlikte saldıracak
Pentagon, PKK ile İran'ın kirli Türkiye oyunu ifşa etti! PKK ile Şii milisler birlikte saldıracak
15 Temmuz 2022 resmi tatil mi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz 2022 resmi tatil mi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
SGK Nisan ayı teslim sürelerini uzattı
SGK Nisan ayı teslim sürelerini uzattı
Meclis bu hafta torba kanunu görüşecek Avukatlık kanunu ve katılım hesapları da gündemde
Meclis bu hafta torba kanunu görüşecek Avukatlık kanunu ve katılım hesapları da gündemde