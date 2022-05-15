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Pençe Kilit bölgesinde 10 PKK'lı daha öldürüldü

Pençe Kilit bölgesinde 10 PKK'lı daha öldürüldü

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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